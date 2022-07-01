фото: ГИБДД

В Саратове в ДТП у «стрелки» пострадало двое. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 30 июня, в Кировском районе Саратова произошла авария.

По предварительным данным, в 21:45 на пересечении улиц Тракторной и проспекта 50 Лет Октября, напротив дома №1 столкнулись автомобили ВАЗ-2112, за рулем которого 35-летний мужчина и Datsun on-Do с 39-летним мужчиной за рулем.

В результате аварии пострадало двое, водитель и 34-летняя пассажирка иномарки. Оба госпитализированы в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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