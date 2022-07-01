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Общество1 июля 2022 4:58

В Саратовской области сняли нерестовый запрет

Жители области могут рыбачить на Волге с лодок
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

В Саратовской области сняли нерестовый запрет. Об этом информирует комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона

Начиная с сегодняшнего дня, с 1 июля, на территории Волгоградского водохранилища снимаются ограничения нерестового запрета.

Ограничения действовали два месяца - с первого мая. Связаны они с тем, что в этот период пресноводная рыба активно нерестится, и запрет введен с целью сохранения популяции рыб.

Теперь любители могут рыбачить с использованием всех разрешенных средств и лодок

— Ранее нерестовый запрет был снят на остальных водных объектах региона, - сообщает профильный комитет.

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