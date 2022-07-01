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Общество1 июля 2022 4:46

В Вольске нашли присыпанный землей, гниющий труп

Наталия Калинина
Фото- СУ СК - Саратов

Фото- СУ СК - Саратов

Вчера, 30 июня, в Вольске нашли присыпанный землей, гниющий труп мужчины. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Тело нашли днем, на территории частного дома на улице Лазарева. Днем в яме заметили тело 38-летнего мужчины, присыпанное землей. Оно было прогнившим.

Проводится доследственная проверка.

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