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Общество1 июля 2022 2:28

Жителей Саратовской области предупредили о грозе и ливнях

В Саратове всего +15 градусов с утра
Наталия Калинина
Погода не радует

Погода не радует

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 1 июля, в Саратовской области будет достаточно прохладно. Таков прогноз регионального Гидрометцентра.

В Саратове температура колеблется от +15 градусов с утра до +22 днем. Дует северный ветер, отдельные порывы которого достигают 11 метров в секунду. На небе легкие облака, которые разойдутся к вечеру.

В Саратовской области установится переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах региона будут ливни с выпадением осадков 15-49 мм, возможен град. Утром и днем местами будет гроза. Ветер дует северной четверти со скоростью 5 – 10 м/с. Утром будет от 10 до 15 градусов, а днем воздух прогреется до 18 – 23 градусов.

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