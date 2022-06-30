Издатель, участник праймериз Мария УСОВА: о партии судят по конкретным людям

Мария Усова на конференции Балашовского местного отделения партии «Единая Россия»

Издатель и участник праймериз Мария Усова приняла участие в конференции Балашовского местного отделения партии «Единая Россия». Там она поблагодарила однопартийцев за поддержку на праймериз и вручила партийные билеты людям, недавно вступившим в их ряды.

- Один человек ошибаться может, а партия – нет, - процитировала Мария Усова секретаря регионального отделения партии Николая Панкова, а также заметила, что о самой партии судят по конкретным людям - ее отдельным членам.

- Хочется пожелать новым однопартийцам быть достойными представителями партии, созданной и поддерживаемой Президентом! – отметила издатель.

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