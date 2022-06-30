Римма Яхина

На брифинге минздрава саратовцам посоветовали больше воды и меньше сахара и соли.

Сегодня, 30 июня, брифинг минздрава поднял вопрос летних опасностей, которые подстерегают сердечников и людей с нарушениями эндокринной системы.

Первой способы с минимальным риском для здоровья пережить жару назвала Римма Яхина, главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр здоровья и медицинской профилактики»

— Лето-пора которую мы так долго ждали и которой так рады. Но жара таит в себе множество опасностей. В первую очередь, нужна комфортная одежда, не стесняющаяся движение и должно быть много воды. Я против тезиса о том, что выпивать надо обязательно два-три литра в день. У каждого свой организм, но пить нужно. Не забывайте брать с собой лекарства, которые вам прописал врач, следите за давлением. Некоторые пожилые люди считают, что давление под 180 — это нормально. Конечно же, это заблуждение. У людей снижается давление или повышается. Часто они думают, что если давление упало, то все хорошо. Это в корне неверно.

— Никогда не прекращайте консультаций с врачом, не переставайте без его ведома пить лекарства, которые он прописал. С 11:00 до 16:00 - самое опасное время летом, очень жарко. Обратите внимание на питание - меньше соли, меньше жира. Больше рыбы, птицы, растительной пищи. Жидкость нужна. Но следует помнить, жидкость — это чистая питьевая вода, а не газировка или алкоголь. — закончила Яхина.

—У нас рядом Волга, люди идут купаться. Ни в коем случае нельзя заходить в холодную воду с жары, особенно лицам, страдающим сердечными заболеваниями. Это может спровоцировать аритмию и инфаркт, — Мария Курносова, врач-кардиолог областной клинической больницы.

Ирина Стрельникова, эндокринолог областной клинической больницы рассказала об опасности потери жидкости в жару, особенно для диабетиков, ведь это может поднять уровень сахара в крови до серьезных значений. Это может потребовать госпитализации, ведь есть вероятность комы. В связи с этим, уровень сахара нужно измерять чаще.

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