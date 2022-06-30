Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 30 июня, в Балаково пенсионерка из «Оки» пострадала в аварии, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 15:50 в районе дома № 27 по улице Комарова. ВАЗ 111130 («Ока») под управлением 75-летнего водителя столкнулась с ВАЗ-21113, за рулем которой сидел 23-летний парень.

В результате ДТП пострадала 77-летняя пассажирка «Оки». Она доставлена в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.