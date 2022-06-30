Назначены 5 новых членов ТИК Саратовской области

Избирательная комиссия

Сегодня, 30 июня, состоялось очередное 214 заседание на котором рассматривались вопросы о назначении новых членов территориальных избирательных комиссий.

9, 10 и 11 вопросами на повестке дня стало назначение членов региональных ТИК по Саратовской области. Пост нового члена в Балковском районе занял Сергей Поликарпов, Советском - Татьяна Щедринова, ЗАТО Светлый - Екатерина Хараман.

Новыми членами ТИК Волжского и Ленинского районов Саратова стали Наталья Мордовина и Ольга Полянская. Вопросы об их назначении стояли 12 и 13 на повестке дня.

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