Фото: Дмитрий Владимиров

Диспансеризацию после коронавируса прошло 200 тысяч саратовцев.

Сегодня, 30 июня, в минздраве Саратовской области традиционно прошел брифинг по борьбе с коронавирусом.

Открывал встречу замминистра Денис Грайфер.

По данным чиновника, с начала пандемии 254 889 саратовцев больны короной, из которых 52 заразились за последние сутки. 248 126 граждан выздоровели, умерло же 5 993 жителя области, один из которых скончался вчера от осложнений.

—Привито 1 478 445 человек на сегодня, из них 3 832 подростка. 152 человека лечатся от ковида в стационаре, из них 43 пациента - на кислородной поддержке, 4 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Дома лечатся 618 жителей области, - рассказал Грайфер.

— По пост-ковидным последствиям и снижению иммунитета задают вопросы. Надо учитывать, что через два месяца нужно пройти диспансеризацию общую. На данный момент ее прошло около ста тысяч человек. К сожалению, людей с последствиями достаточно. Пока что трудно говорить о какой-то единой классификации краткосрочных и долгосрочных, — ответила Риима Яхина, главный врач «Саратовского областного центра здоровья и профилактики».

— Пока что прошло слишком мало времени чтобы судить. Множество людей с симптомами: утомляемостью, снижению умственной и физической активности, проблемы с восприятием запахов и вкусов. Все это научным сообществом активно исследуется, но общих цифр по Саратовской области на данный момент нет. Есть разные исследования и рекомендации, но в основном все индивидуально и зависит от тяжести перенесенного заболевания.

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