Владимир Мухин

«Россия», «Европа» и Яхимович: Владимир Мухин рассказал о важнейших зданиях Саратова, которые мы можем потерять навсегда

Министр - председатель комитета культурного наследия заявил, что ситуация с сохранением ОКН улучшается

Сегодня, 30 июня, в эфире радио «КП-Саратов» министр области - председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин рассказал о работе своего ведомства и важнейших зданиях, сохранность которых сегодня под угрозой.

В числе прочего Мухин рассказал о том, как выявляют ОКН и сколько времени занимает внесение памятников в госреестр. Также министр подробно остановился на теме ремонта зданий-ОКН. Мухин объяснил, каким образом нужно действовать собственникам при необходимости привести свой дом в порядок: как получить разрешения и где найти подходящего подрядчика.

Отдельно в программе «Гость в студии» обсудили и вопросы сохранения самых знаменитых проблемных ОКН Саратова. Среди них здания бывших гостиниц «Россия» и «Европа», а также Дом Яхимовича.

В общем и целом, оценка Мухина такова – было хуже, работа идёт, ситуация улучшается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.