Комитет по тарифам: в Саратовской области очень низкая цена на газ

Газ подорожает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области цена на газ – одна из самых низких в Поволжье. Об этом сообщил Комитет государственного регулирования тарифов.

- С 1 июля в Саратовской области, как и в других регионах России, изменилась стоимость на природный газ для населения, а ФАС России пересмотрела оптовые цены на газ, - сообщила министр — председатель регионального комитета государственного регулирования тарифов Лариса Новикова.

С 1 июля 2022 года рост тарифа на газ для приготовления пищи и нагрев воды составил 10 копеек или 1 процент, достигнув цены в 9,60 рублей за кубометр.

Увеличение стоимости газа для отопления помещений сопоставимо с изменением стоимости тепловой энергии для пользователей центрального отопления. Розничная цена на природный газ для отопления, признана одной из самых низких в ПФО. Для собственника частного дома из большой семьи в Саратове, она составляет 1 907,17 руб. (в 1 полугодии – 1 828,01 руб.), а для одинокого человека — 2 923,77 руб. (в 1 полугодии – 2 805,61 руб.).

Напомним, с 1 июля 2022 года цена на газ в регионе возрастет.

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