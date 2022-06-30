фото: Архив КП

После обеда в Саратове встали трамваи сразу нескольких маршрутов. Об этом сообщает «Саратовский городской электрический транспорт» в своей официальной группе в социальных сетях.

По данным администрации «СГЭТ», прервано движение трамваев №№3,6 по причине поломки подвижного состава от 6-ой Дачной.

Из-за обрыва контактной сети встали и «девятки» в оба направления в районе 2-ого Пролетарского поселка. По этой же причине встали и трамваи восьмого маршрута.

Трамваи №10 сломались на кольце в поселке Октябрьский.

По данным на 16:00 восстановлено движение по маршрутам №№3,6,10.

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