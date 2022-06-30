Владимир Мухин

В Саратове объектам культурного наследия посвятили детские рисунки и экскурсии. Об этом сегодня, 30 июня, в пресс-центре «КП-Саратов» рассказал министр области-председатель комитета по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

- Наш сотрудник архивного отдела Виктория Журба уже давно проводит экскурсии на памятники культуры в Саратове. Мы также организовали конкурс детского рисунка, где юные саратовцы могут изобразить понравившийся образец архитектуры.

Сейчас прорабатывается целая экскурсионная программа, где будут показывать именно такие «особенные» места города, - рассказал Мухин, а также пригласил всех желающих посетить подобные мероприятия.

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