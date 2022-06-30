Пляжи в Саратовской области

По информации на 30 июня в Саратовской области разрешено купаться на 24 пляжах. В Саратове: «Пляж покорителей Волги»; городской пляж (о. Покровские пески)»

В Энгельсском районе: городской пляж «Парус»; городской пляж; МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец»; Энгельсский район, с. Подстепное - ФГБОУ ВО «СГЮА СОЛ «Юрист»; п. Лесной, б/о «Чайка»; п. Лесной, б/о «Бодрость»; б/о «Волжино».

В Балашове: городской пляж, левый берег р. Хопер; городской пляж, набережная р. Хопер; пляж ДОЛ «Санаторий «Пады»; Балашовский район, р.п. Пинеровка, пляж МАОУ ДОД ДООЛ «Колос»; с. Репное, ДОЛ «Юность».

В Балаково: городской пляж 7 мкрн.; городской пляж 1 мкрн. (левый берег); городской пляж 1 мкрн. (правый берег).

Ртищевский район, с. Потьма – МУ ДОЛ «Ясный»;

г. Пугачёв – городской пляж;

г. Вольск – городской пляж;

г. Хвалынск – городской пляж; Хвалынский район, парк-отель «Хвалынский»;

р.п. Базарный Карабулак – муниципальный пляж, центральный пруд;

Марксовский район, санаторий-профилакторий «Нива».

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