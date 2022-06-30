Жительница Петровска рассказала, что полицейские до смерти забили ее брата. СУ СК по региону разбирается в обстоятельствах случившегося.
Горожанка утверждает, что в июне 2022 года ее брат был доставлен в отдел полиции в Петровске, где его избили. Впоследствии мужчина скончался в больнице.
Организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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