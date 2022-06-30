Сегодня, 30 июня, в центре Саратова отключили холодную воду в квадрате улиц. Об этом сообщает ООО «КВС».

Ремонт водопроводных коммуникаций идет по адресу Челюскинцев, 124. На время проведения работ прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц Челюскинцев - Вольская - Кутякова - Горького.

Восстановить подачу воды планируется к 20.00.

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