Сегодня, 30 июня, в центре Саратова отключили холодную воду в квадрате улиц. Об этом сообщает ООО «КВС».
Ремонт водопроводных коммуникаций идет по адресу Челюскинцев, 124. На время проведения работ прекращена подача холодной воды для абонентов, расположенных в квадрате улиц Челюскинцев - Вольская - Кутякова - Горького.
Восстановить подачу воды планируется к 20.00.
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