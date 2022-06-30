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Общество30 июня 2022 9:54

Военнослужащий из Саратовской области спас российскую автоколонну на Украине

Наталия Калинина

Военнослужащий из Саратовской области предотвратил нападение на российскую автоколонну во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает МО РФ.

Прапорщик Евгений Колесников из Озинского района Саратовской области совершил подвиг в ходе специальной военной операции. На одной из дорог он наткнулся на отряд противника, который собирался напасть на российскую колонну. Вместе с другими бойцами он незаметно подобрался к врагу и выстрелом из РПГ уничтожил его боевую машину, что помешало противнику координировать действия.

После этого удалось уничтожить несколько вражеских диверсантов, а остальных взять в плен.

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