Видео с домофона

В Саратове мошенник украл у 92-летней женщины полмиллиона рублей, но пообещал вернуть. О этом рассказали ЧП-Саратов.

На проспекте Строителей в доме №29 "умный" домофон заснял подозрительного мужчину в маске, который стоял у подъезда выжидая жертву.

Мужчина проник в подъезд вслед за пожилой женщиной, заходившей внутрь. Всего за 5 минут он обманул женщину, сказав ей, что деньги срочно необходимы на спасение ее правнучки - женщина поверила и дала преступнику полмиллиона рублей.

Благодаря видеозаписи, оперативники быстро раскрыли личность мошенника, который согласился вернуть награбленное.

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