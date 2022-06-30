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Общество30 июня 2022 8:48

Молодой парень внезапно умер в гостинице в Октябрьском районе

Тело обнаружила сожительница погибшего
Наталия Калинина
Фото: СУ СК - Саратов

Фото: СУ СК - Саратов

Молодой парень внезапно умер в Октябрьском районе Саратова. Организована доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Вчера, 29 июня, 26-летний житель региона вместе со свое спутницей приехали в Саратов. Они остановились в гостинице в Октябрьском районе. Ночью женщина обнаружила, что сожитель не дышит. Прибывшая «скорая» констатировала смерть 26-летнего молодого человека.

На теле мужчины телесные повреждения не обнаружены.

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