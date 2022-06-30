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Замена иностранных водительских прав для беженцев будет осуществляться без экзаменов

Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов. Об этом стало известно из постановления Правительства Российской Федерации № 1143.

Речь идет о гражданах ДНР и ЛНР, а так же въехавшие в Российскую Федерацию с территории ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лицах без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В особом порядке по вопросу обмена также могут обратиться граждане Российской Федерации, получившие гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и лица, постоянно проживающие на территории ДНР и ЛНР или проживающие на указанных территориях и переехавшие на постоянное проживание в Российскую Федерацию.

Постановление будет действительно до вступления в силу аналогичных изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 1 марта 2023 года.

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