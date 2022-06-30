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Общество30 июня 2022 8:16

Замена иностранных водительских прав для беженцев будет осуществляться без экзаменов

Евгений Бадиков
Архив КП

Архив КП

Замена иностранных водительских прав для беженцев будет осуществляться без экзаменов

Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов. Об этом стало известно из постановления Правительства Российской Федерации № 1143.

Речь идет о гражданах ДНР и ЛНР, а так же въехавшие в Российскую Федерацию с территории ЛНР, ДНР и Украины после 21 февраля 2022 года граждане Украины или лицах без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или свидетельство участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В особом порядке по вопросу обмена также могут обратиться граждане Российской Федерации, получившие гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и лица, постоянно проживающие на территории ДНР и ЛНР или проживающие на указанных территориях и переехавшие на постоянное проживание в Российскую Федерацию.

Постановление будет действительно до вступления в силу аналогичных изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 1 марта 2023 года.

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