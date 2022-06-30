Фото: Архив КП

Саратовцы жалуются на проблемы при оплате картой в маршрутках. Об этом стало известно из соцсетей.

Вчера, 29 июня, в городском сообществе «Заводской online Саратов» появилась анонимная публикация о проблемах при оплате картой в 26 маршрутке.

— Объявление висит, что оплата картой 25 рублей, но при оплате этой самой картой списывается 29 рублей. На вопрос почему стоимость проезда не соответствует написанному, водитель ответил, что якобы не он в этом виноват и не он терминал настраивал. Я понимаю, что разница в сумме небольшая, но тогда повесить стоит объявление, а не обманывать людей, — возмущается.

В комментариях жители города рассказали, что это не единичный случай и в отдельных маршрутных такси не работает терминал после шести, а в других маршрутках и автобусах (маршруты 3,6, 90) сумма, списываемая с картой так же не соответствует заявленной.

Вмешалась и администрация Заводского района.

— Добрый день. Информация для служебного расследования направлена перевозчику. Для урегулирования вопроса о возврате денежных средств, необходимо обратиться к перевозчику по тел. 68-06-04, - сообщает официальный аккаунт администрации.

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