В Саратовской области от коронавируса скончался 37-летний мужчина

Фото: минздрав
В Саратовской области от коронавируса за сутки скончался 37-летний мужчина, об этом сообщает региональный минздрав сегодня, 30 июня.
За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек: это мужчина 37 лет, имевший тяжелую сопутствующую патологию. Всего за период эпидемии скончались 5993 саратовца.
Напомним, всего коронавирусом заразились 254 889 человек в регионе.
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