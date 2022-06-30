В Саратовской области от коронавируса скончался 37-летний мужчина

Фото: минздрав

В Саратовской области от коронавируса за сутки скончался 37-летний мужчина, об этом сообщает региональный минздрав сегодня, 30 июня.

За прошедшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек: это мужчина 37 лет, имевший тяжелую сопутствующую патологию. Всего за период эпидемии скончались 5993 саратовца.

Напомним, всего коронавирусом заразились 254 889 человек в регионе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.