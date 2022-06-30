В Ленинском районе найдено тело молодого мужчины

Фото: СУ СК - Саратов

Вчера, 29 июня, в Ленинском районе Саратова было найдено тело молодого мужчины, о чем сообщает СУ СК по региону.

Труп был найден вечером возле многоквартирного жилого дома по улице Гвардейской города Саратов было обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 30-35 лет.

На теле мужчины телесные повреждения не обнаружены. Организована доследственная проверка.

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