Володин: главную дорогу в Шиханах отремонтируют

Разбитая дорога в Шиханах

Главную дорогу в Шиханах приведут в порядок. Об этом рассказали в Телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов. Контролировать ход работ будет депутат Госдумы Николай Панков.

Дорога ведет сраху к нескольким важным социальным объектам. В этом году отремонтируют участок от въезда до школы искусств и госпиталя. Вячеслав Володин также посетил детскую школу искусств, где недавно, при его поддержке, прошел ремонт.

Володин посетил строительную площадку школы на 550 мест. В январе следующего года проект планируется сдать.

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