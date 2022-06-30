Володин: главную дорогу в Шиханах отремонтируют

Разбитая дорога в Шиханах
Главную дорогу в Шиханах приведут в порядок. Об этом рассказали в Телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина «Володин Саратов. Контролировать ход работ будет депутат Госдумы Николай Панков.
Дорога ведет сраху к нескольким важным социальным объектам. В этом году отремонтируют участок от въезда до школы искусств и госпиталя. Вячеслав Володин также посетил детскую школу искусств, где недавно, при его поддержке, прошел ремонт.
Володин посетил строительную площадку школы на 550 мест. В январе следующего года проект планируется сдать.
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