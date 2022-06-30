Фото: Архив КП

Михаил Исаев утвердил создание дополнительных ярмарок для садоводов. Соответствующее постановление опубликовано городской администрацией.

Согласно документу, начиная с сегодня, 30 июня по 31 декабря 2022 года в Саратове с 8.00 до 20.00 будут работать ежедневные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Кроме того, откроют краткосрочные ярмарки по продаже овощей и фруктов до 31 июля.

В Ленинском районе торговля будет вестись на проспекте Строителей, 21, 1-м проезде Строителей, 2, улицах Ипподромной, 17, Гвардейской, 20, Тархова, 18.

В Кировском районе палатки поставят на улице Большой Садовой, 168/174.

В Волжском районе овощная палатка будет работать на улице Чернышевского, 169.

В Заводском районе ярмарки будут работать на улицах Васильковской, 1а, Пензенской, 41, Миллеровской, 62 и Огородной, 77а, проспекте Энтузиастов, 31.

В Октябрьском районе продажа будет идти на Большой Садовой 82/90.

Во Фрунзенском районе ярмарки откроют по адресам: улицы Шелковичная, 56, 128, 168а, Большая Садовая, 149а, Советская, 95.

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