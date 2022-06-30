Роман Бусаргин

Роман Бусаргин проинспектировал ход работ по ремонту моста через Большой Иргиз. Об этом врио главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

Роман Бусаргин посетил Пугачевский район и осмотрел ход работы по ремонту моста через реку Большой Иргиз. По словам Бусаргина, работы планируется завершить раньше срока - в сентябре.

— Это важный транспортный объект не только для Пугачевского района, но и для жителей Перелюбского района. Поговорил с подрядчиком. Обратил внимание, что времени осталось не так много, и количество рабочих на площадке нужно увеличивать, - сообщает Бусаргин

В 2021 году в Пугачевском районе при поддержке Вячеслава Володина начали ремонт тротуаров. Для Пугачева найдут дополнительные средства, которые будут затрачены на ремонт подходов к различным социальным учреждениям. Разрабатывается пятилетний план благоустройства города, в том числе общественных территорий и пешеходных зон.

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