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Общество30 июня 2022 7:06

Роман Бусаргин проинспектировал ход работ по ремонту моста через Большой Иргиз

В ходе визита в Пугачевский район врио губернатора обратил внимание на ремонт тротуаров
Евгений Бадиков
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин проинспектировал ход работ по ремонту моста через Большой Иргиз. Об этом врио главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

Роман Бусаргин посетил Пугачевский район и осмотрел ход работы по ремонту моста через реку Большой Иргиз. По словам Бусаргина, работы планируется завершить раньше срока - в сентябре.

— Это важный транспортный объект не только для Пугачевского района, но и для жителей Перелюбского района. Поговорил с подрядчиком. Обратил внимание, что времени осталось не так много, и количество рабочих на площадке нужно увеличивать, - сообщает Бусаргин

В 2021 году в Пугачевском районе при поддержке Вячеслава Володина начали ремонт тротуаров. Для Пугачева найдут дополнительные средства, которые будут затрачены на ремонт подходов к различным социальным учреждениям. Разрабатывается пятилетний план благоустройства города, в том числе общественных территорий и пешеходных зон.

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