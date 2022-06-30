фото: Википедия
В Саратовской области за сутки обнаружено еще 52 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает минздрав Саратовской области.
52 новых случая заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Саратовской области сегодня, 30 июня, что на шестнадцать человек меньше, нежели за прошлые сутки. Всего в регионе с начала пандемии заразились 254 889 человек.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 8;
- 7-14 лет — 4;
- 15-29 лет — 5;
- 30-49 лет — 6;
- 50-64 лет — 9;
- 65 и старше — 20.
С пневмонией поступили 10 человек, с признаками ОРВИ — 40, двое переносят болезнь без симптомов.
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