Фото: архив КП

В Саратове отключили воду в микрорайоне кольца ВСО. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 30 июня, для работы на водопроводе по улице Благодарова у дома 5б ограничена подача холодной воды абонентам адресов: Благодарова, д.5а, д.5б, д.11, 3-я Степная, д.4б, д.4в, и Буровая, д.11, д.13, д.15.

Вернут воду коммунальщики обещают к 18.00.

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