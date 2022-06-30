Постановление об установление розничных цен на газ

С 1 июля жителям Саратовской области поднимут цены на газ. Соответствующее постановление регионального комитета государственного регулирования тарифов опубликовано вчера, 29 июня.

Исходя из документа, стоимость кубометра газа зависит от сферы использования топлива.

Газ для приготовления пищи на плите при наличии в доме горячей воды будет стоить 9,6 рубля (вместо 9,5 рубля).

В случае, если в доме нет горячего водоснабжения, газ выйдет чуть дешевле — 9,35 рубля за кубометр (было 9,25 рубля).

Газ для отопления подорожал значительнее и будет стоить 5,98 рубля за кубометр (вместо 5,75 рубля).

Газ, используемый на отопление или выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов, которые находятся в общей долевой собственности владельцев жилья в многоквартирных домах, оценили в 6 012 рублей за 1000 кубометров, что на 232 рубля дороже чем было — 5 780 рублей

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.