30 июня в в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча с министром области-председателем комитета по охране объектов культурного наследия Владимиром Мухиным

Пресс-центр

Сегодня, 30 июня, в 13:00 в пресс-центре «КП-Саратов» состоится встреча с министром области-председателем комитета по охране объектов культурного наследия Владимиром Мухиным.

Мухин расскажет о ситуации в сфере охраны ОКН в Саратовской области, актуальных проблемах, ситуации с гостиницами «Россия» и «Европа», домом Яхимовича, а также ответит на вопросы журналистов.

Встреча пройдёт по адресу: г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10 (здание с вывеской «Типография №1»). Предусмотрен прямой эфир, в чате которого журналисты также смогут задать свои вопросы.

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