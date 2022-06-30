Фото из телеграм-канала Михаила Исаева
В Саратове 2 июля откроют мемориал «Город трудовой доблести». Об этом рассказал Михаил Исаев в своем телеграм-канале.
По словам мэра, монтаж стелы «Город трудовой доблести» перешел на финальный этап.
В настоящее время установлен второй пилон с бронзовым панно, подрядчик завершает пуско-наладочные работы и планирует сдать объект сегодня.
Районной администрацией был благоустроен сквер «Заводской» - облагорожены тротуары, обновлены лавочки и урны.
— В субботу, 2 июля, в день годовщины подписания Президентом России Владимиром Путиным указа о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» состоится торжественная церемония открытия мемориала, - сообщает Исаев.
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