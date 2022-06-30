Роман Бусаргин

В Саратовской области более 400 км дорог дополнительно отремонтируют до конца года. Об этом Роман Бусаргин заявил после недавней прямой линии.

На федеральном уровне было решено выделить Саратовской области еще 8 миллиардов рублей на ремонт автодорог.

Будет полностью отремонтирована региональная трасса «Аткарск – Песчанка» протяженностью 40 км.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.