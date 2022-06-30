фото: Городской парк

В Саратове будет облачный и прохладный день. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Сегодня, 30 июня, в Саратове переменная облачность, без осадков. Ветер дует северный/северо-западный 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. Температура воздуха от +16 градусов утром до +24 градусов днем.

В Саратовской области также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный/северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +15 градусов с утра до +27 градусов в разгар дня.

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