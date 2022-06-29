фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Поливановке жители одной улицы остались без воды до утра. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает ООО «КВС».

Для ликвидации повреждения водопровода по адресу Мало-Поливановский тупик, 43 ориентировочно до 08:00 завтрашнего дня, 30 июня, ограничено холодное водоснабжение абонентов частного сектора по 1-му Мало-Поливановскому тупику.

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