фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В квартире в Кировском районе обнаружили труп мужчины. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

29 июня 2022 года в ночное время в помещении квартиры, расположенной в многоэтажном жилом доме по улице Академика Семенова города Саратов было обнаружено тело 28-летнего мужчины с повреждением головы. Кроме того, в ходе осмотра жилища был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Согласно судебно-медицинского исследованию причиной смерти мужчины явилось отравление неизвестном веществом.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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