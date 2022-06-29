фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Балашове мужчину посадили за домогательство к 7-летней девочке. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

В августе 2015 года вечером 55-летний мужчина находился в гостях у своих знакомых в одном из сел Балашовского района Саратовской области. Мужчина поехал в магазин на своем личном автомобиле, при этом взяв с собой 7-летнюю дочь приятелей под предлогом покупки ей сладостей. Находясь в салоне автомобиля и используя беспомощное в силу возраста состояние ребенка, злоумышленник совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. Впоследствии, при доверительном разговоре со своей матерью, девочка рассказала ей о произошедшем. Мать незамедлительно обратилась с заявлением по данному факту в правоохранительные органы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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