В Марксовском районе сгорел частный дом

фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В селе Подлесное Марксовского района сгорел частный дом. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
- Сигнал о пожаре поступил на пульт оперативного дежурного в 14:27. Горела кровля частного саманного дома. Возгорание локализовали три пожарных расчета, - уточнили в ведомстве.
Пострадавших на пожаре нет.
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