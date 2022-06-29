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Происшествия29 июня 2022 15:15

В Марксовском районе сгорел частный дом

Пострадавших нет
Наталья Иванова
фото: ГУ МЧС по Саратовской области

фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Подлесное Марксовского района сгорел частный дом. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

- Сигнал о пожаре поступил на пульт оперативного дежурного в 14:27. Горела кровля частного саманного дома. Возгорание локализовали три пожарных расчета, - уточнили в ведомстве.

Пострадавших на пожаре нет.

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