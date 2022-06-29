Фото: СУ СКР

Саратовец убил деда кувалдой и уехал автостопом в Пензу Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, 21 июня 67-летний мужчина был дома на Казанской улице где он и проживал со 29-летним внуком. Рано утром мужчины поссорились, и конфликт перерос в физическую агрессию. Схвативший за кувалду, молодой человек избил ею деда, от чего пожилой мужчина скончался на месте, а внук уехал автостопом в Пензенскую область.

В итоге злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Молодой человек признал свою вину и раскаялся.

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