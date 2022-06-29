В бывшей гостинице «Москва» обнаружили новые ценные интерьеры

В бывшей гостинице «Москва» в Саратове обнаружили новые элементы интерьеров, представляющие культурную ценность. Об этом рассказал председатель областного комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Во время осмотра здания были обнаружены новые интерьеры, которые не вошли в предмет охраны, но их скоро включат в реестр.

В течение месяца проектная документация с историко-культурной экспертизой будет передана в комитет для публичного обсуждения.

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