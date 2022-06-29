Фото из социальных сетей

В Балаково местные автовладельцы озадачены поиском испортивших их машины детей. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 29 июня, в городском сообществе «Типичный Балаково» появился пост от подписчика Алексея Алексеева.

Молодой человек заметил на парковке рядом с домом 35 по улице Набережной Леонова три машины, исцарапанные неким предметом. На прикрепленных к посту фотографиях автомобиль самого автора, на котором щебенкой выцарапаны каракули и рожицы.

— Детишки хулиганят, Набережная Леонова 35. Три машины так попали, - подписал балаковец фотографии.

В комментариях балаковцы негодовали по поводу отсутствия воспитания детей и необходимости установки камер. Автор рассказал, что помимо его авто, пострадали автомобили его соседей и знакомых.

— Нам так же на Комарова дети две машины изрисовали битумом, - сокрушалась одна из подписчиц.

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