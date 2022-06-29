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Общество29 июня 2022 13:21

Двое жителей Новоузенского района осуждены за незаконную добычу раков

В Новоузенском районе вынесен приговор двум браконьерам
Наталия Калинина
Ловля раков сетями незаконна

Ловля раков сетями незаконна

Двое жителей Новоузенского района Саратовской области осуждены за незаконную добычу раков. Об этом сообщает пограничная служба.

Перед судом предстали 28-летний и 50-летний мужчина. На пограничной реке Малый Узень они занимались незаконной ловлей раков сетями.

За нанесение крупного ущерба браконьеров осудили на два года условно, а также постановили возместить нанесенный ущерб.

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