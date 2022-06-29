Сотрудник Прокуратуры

Мошенник из Санкт-Петербурга осужден саратовским судом на три с половиной года. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Судом и следствием установлено, что 38-летний житель Санкт-Петербурга 29 мая 2020 года сообщил потерпевшему о якобы имеющихся у него запчастях на автомобиль Range Rove стоимостью в 276 тысяч рублей и сообщил об условиях оплаты. После оплаты товара, подсудимый перестал выходить на связь, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя жителю Ленинградской области назначено наказание в виде трех с половиной лет колонии.

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