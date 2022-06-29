Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 12:56

Жителей Энгельса пригласили бесплатно проверить зрение на новом оборудовании

В энгельсской поликлинике появилось новое оборудование для проверки зрения
Наталия Калинина
Проверка зрения

Проверка зрения

Жителей Энгельса пригласили бесплатно проверить зрение на новом оборудовании. В офтальмологической службе поликлиники № 3 города Энгельса появилось новое оборудование, о чем сегодня, 29 июня, сообщил региональный минздрав.

- У нас появился новый авторефкератометр. Также приобретены пневмотонометр, компьютерный периметр, электронный офтальмоскоп, современная щелевая лампа, - рассказала врач офтальмолог Энгельсской поликлиники № 3 Анастасия Шанина.

Также проведен капитальный ремонт в кабинете отоларинголога.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.