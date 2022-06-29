Проверка зрения

Жителей Энгельса пригласили бесплатно проверить зрение на новом оборудовании. В офтальмологической службе поликлиники № 3 города Энгельса появилось новое оборудование, о чем сегодня, 29 июня, сообщил региональный минздрав.

- У нас появился новый авторефкератометр. Также приобретены пневмотонометр, компьютерный периметр, электронный офтальмоскоп, современная щелевая лампа, - рассказала врач офтальмолог Энгельсской поликлиники № 3 Анастасия Шанина.

Также проведен капитальный ремонт в кабинете отоларинголога.

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