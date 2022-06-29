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Общество29 июня 2022 12:25

Бусаргин: две школы Энгельса получат областной статус

Наталия Калинина
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Две школы Энгельса переведут на областной уровень, об этом рассказал Роман Бусаргин во время прямой линии.

На региональный уровень планируется передать музыкально-эстетический лицей имени Шнитке и гимназию №8.

Ранее глава региона подтвердил передачу на областной уровень трех саратовских школ: ФТЛ № 1, лицея гуманитарных наук и гимназии №1. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также предложил задуматься о принятии соответствующих мер к школе №2 в Саратове.

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