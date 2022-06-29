Бусаргин: две школы Энгельса получат областной статус

Роман Бусаргин
Две школы Энгельса переведут на областной уровень, об этом рассказал Роман Бусаргин во время прямой линии.
На региональный уровень планируется передать музыкально-эстетический лицей имени Шнитке и гимназию №8.
Ранее глава региона подтвердил передачу на областной уровень трех саратовских школ: ФТЛ № 1, лицея гуманитарных наук и гимназии №1. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также предложил задуматься о принятии соответствующих мер к школе №2 в Саратове.
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