Жительница Энгельса ушла из дома в халате и тапочках и пропала

Фото: Лиза Алерт

В Энгельсе пропала пожилая, нуждающаяся в помощи врачей женщина, об этом вчера, 28 июня, сообщили волонтеры «Лиза Алерт» на своей странице ВКонтакте.

Пропала 67-летняя Ольга Макашева (Пескова) из Энгельса. Ее ищут с 25 июня. Рост пропавшей составляет 176 см, она худощавого телосложения, имеет серо-зеленые глаза и светло-русые прямые, до плеч волосы. В день исчезновения на ней были бордовый халат и коричневые тапочки.

Инфорг поиска Рина (Марина). К ней можно обратиться по номеру 8 905 385 03 88.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.