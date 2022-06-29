Михаил Исаев предложил создать студенческий сквер в Саратове, о чем пишет в своем Телеграмка-канале.
Студенческий сквер должен появиться на месте расселенного аварийного дома по адресу Вольская, 2. Ранее местные жители обращались к Вячеславу Володину. Сегодня о сообщил о том, что дом расселят и предложил создать там студенческий сквер.
- Местные жители и студенты с удовольствием будут отдыхать в зеленой зоне. Концепцию развития общественной территории начнут прорабатывать в самое ближайшее время. Все желающие смогут поучаствовать в проектировании, - рассказал мэр Михаил Исаев.
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