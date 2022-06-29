Оперативная съемка

В Саратове за взятку задержали чиновника Росприроднадзора, сиротствующую информацию публикует СУ СК по региону.

По версии следствия, в августе 2019 года ведущий специалист-эксперт одного из отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской области получил от владельца турбазы взятку. За вознаграждение он обещал закрыть глаза на выявленные в ходе проверки нарушения и не привлекать индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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