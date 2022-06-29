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Общество29 июня 2022 11:48

В Хвалынске пропал и нашелся 15-летний подросток с аутизмом

Источник:kp.ru

Вчера, 28 июня, администрация Хвалынского района Саратовской области сообщила о пропаже 15-летнего парня у которого имеется заболевание аутизм.

"Около 17 часов вечера, на территории санатория "Пещера монаха" пропал Алексей Емельянов, ушел в неизвестном направлении", - сообщили на сайте администрации района.

В поисках мальчика были задействованы спасатели из Саратова, Балакова и Хвалынска, в составе которых были кинологи и водолазы.

Поиски мальчика были закончены сегодня, 29 июня, по словам представителя областной службы спасения Никиты Мухина: "Ребенок найден, живой. В медицинской помощи не нуждается. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции". Как выяснилось, юноша спал в соседней комнате пока шли поиски.