В Хвалынске пропал и нашелся 15-летний подросток с аутизмом

Вчера, 28 июня, администрация Хвалынского района Саратовской области сообщила о пропаже 15-летнего парня у которого имеется заболевание аутизм.

"Около 17 часов вечера, на территории санатория "Пещера монаха" пропал Алексей Емельянов, ушел в неизвестном направлении", - сообщили на сайте администрации района.

В поисках мальчика были задействованы спасатели из Саратова, Балакова и Хвалынска, в составе которых были кинологи и водолазы.

Поиски мальчика были закончены сегодня, 29 июня, по словам представителя областной службы спасения Никиты Мухина: "Ребенок найден, живой. В медицинской помощи не нуждается. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции". Как выяснилось, юноша спал в соседней комнате пока шли поиски.