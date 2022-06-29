Роман Бусаргин

Саратовская область избавилась от коммерческих кредитов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Роман Бусаргин.

По словам врио главы региона, Правительство Саратовской области досрочно погасило все коммерческие кредиты на общую сумму 10,9 млрд рублей. Долговую нагрузку удалось снизить благодаря бюджетному кредиту, выданному под 0,1 процент годовых. Такую поддержку региону оказали на федеральном уровне.

— На обслуживании государственного долга Саратовская область сэкономит более 450 млн рублей. В последующие годы - по 1 млрд рублей в год. Сэкономленные деньги направим на решение первоочередных проблем, - заявил Бусаргин.

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