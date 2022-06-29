Житель Энгельса погиб в ходе спецоперации на Украине

Алексеенко Роман

Сегодня, 29 июня, в Энгельсском районе простились с Романом Алексеенко, который погиб при проведении специальной военной операции на территории Украины, как сообщает администрация Энгельсского муниципального района.

- Это непоправимая утрата для семьи, тяжелая потеря для родных и друзей. Вечная слава и светлая память доблестному воину, - выразили свои соболезнования администрация и Собрание депутатов ЭМР.

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