Житель Энгельса погиб в ходе спецоперации на Украине

Алексеенко Роман
Сегодня, 29 июня, в Энгельсском районе простились с Романом Алексеенко, который погиб при проведении специальной военной операции на территории Украины, как сообщает администрация Энгельсского муниципального района.
- Это непоправимая утрата для семьи, тяжелая потеря для родных и друзей. Вечная слава и светлая память доблестному воину, - выразили свои соболезнования администрация и Собрание депутатов ЭМР.
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